  1. Пятый канал
  4. У Бовта в детстве было диагностировано серьезное заболевание головного мозга

У Бовта в детстве было диагностировано серьезное заболевание головного мозга

, 0:41 | Светлана Шевченко Эксклюзивное интервью 62

Хозяин «дома ужасов» в Химози в детстве перенес арахноидит головного мозга

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 44

Мать задержанного по трем уголовным делам Андрея Бовта в интервью 5-tv.ru призналась, что ее сын в детстве перенес серьезное заболевание головного мозга.

«У Андрея был арахноидит головного мозга. Жуткая боль. Вылечил только спартанскими тренировками и жесткой постелью», — сообщила Вера Лобадюк.

Согласно медицинским справочникам, «арахноидит» — это воспаление паутинной оболочки мозга. Оно сопровождается повышением внутричерепного давления, резкими приступами головной боли, головокружением и рвотой. Его причиной могут стать — вирусные инфекции, грипп или черепно-мозговые травмы.

Предположительными последствиями болезни могут быть осложнения в работе нервной или опорно-двигательной систем, а также привести к инвалидности. Полностью и точно картину заболевания может оценить только специалист.

У Бовта в детстве было диагностировано серьезное заболевание головного мозга

1/2

5-tv.ru

2/2

5-tv.ru

Как сообщал ранее 5-tv.ru, по версии следствия Андрей Бовт на протяжении семи лет имел сексуальную связь со своей дочерью, которой в настоящее время исполнилось 13 лет. Всего в семье проживало восемь детей. Его жена Светлана ему также являлась двоюродной сестрой. Рожденные в семье дети зарегистрированы не были и не посещали образовательные учреждения. Об их существовании в государстве просто не знали. Дети жили в спартанских условиях. В интервью они также рассказали о жестоком обращении с ними со стороны отца.

Кроме всего прочего в ходе обысков в трехэтажном коттедже, в котором проживала семья в деревне Химози Гатчинского района Ленобласти, был найден внушительный арсенал боевого оружия.

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 44
19 дек
Друг Бовта у «дома ужасов» намеренно наехал на автомобиле на съемочную группу «Известий»
18 дек
Держал всю Химози в страхе: Бовт до смерти забил собаку на глазах соседей
18 дек
Вооруженный лопатой друг Бовта напал на съемочную группу «Известий»
18 дек
«Он заботливый отец»: Мать Бовта опровергла обвинения в изнасиловании
18 дек
В коттедже в Химози, где Бовт держал арсенал оружия, проходит эвакуация коз
18 дек
«Обнимались и радовались жизни»: Сестра жены Бовта рассказала о встрече с родственницей
18 дек
Дети владельца арсенала оружия Андрея Бовта вернулись в коттедж в Химози
18 дек
Стали известны подробности о семье Андрея Бовта, державшего в коттедже арсенал
18 дек
Эксклюзивное видео возвращения жены Андрея Бовта в коттедж в Химози
18 дек
Видео: Андрей Бовт из Химози ответил на обвинения в изнасиловании дочери

Читайте также

+2° Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
62.58
0.05 69.69
0.01
В среду 18 декабря ведический астролог не рекомендует брать в долг

Последние новости

1:54
«Не понимает, не слышит»: Александр Серов о конфликте с дочерью
1:38
Шарлиз Терон призвала всех называть ее сына Джексона девочкой
1:26
Ночь простоять! Ветер в Петерубурге усиливается с каждой минутой
1:15
Названа сумма ущерба от пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»
1:04
Донбасс и Киев не согласовали обмен пленными на встрече в Минске
0:53
Фронтмен Imagine Dragons временно покидает группу ради семьи

Сейчас читают

«Не завидуй»: Цыпкин поставил на место Собчак, высмеявшую «голые» фото звезд
Мужчины каких знаков зодиака никогда не бросят своих детей
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]