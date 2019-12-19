Мать задержанного по трем уголовным делам Андрея Бовта в интервью 5-tv.ru призналась, что ее сын в детстве перенес серьезное заболевание головного мозга.

«У Андрея был арахноидит головного мозга. Жуткая боль. Вылечил только спартанскими тренировками и жесткой постелью», — сообщила Вера Лобадюк.

Согласно медицинским справочникам, «арахноидит» — это воспаление паутинной оболочки мозга. Оно сопровождается повышением внутричерепного давления, резкими приступами головной боли, головокружением и рвотой. Его причиной могут стать — вирусные инфекции, грипп или черепно-мозговые травмы.

Предположительными последствиями болезни могут быть осложнения в работе нервной или опорно-двигательной систем, а также привести к инвалидности. Полностью и точно картину заболевания может оценить только специалист.

У Бовта в детстве было диагностировано серьезное заболевание головного мозга 1/2 5-tv.ru 2/2 5-tv.ru

Как сообщал ранее 5-tv.ru, по версии следствия Андрей Бовт на протяжении семи лет имел сексуальную связь со своей дочерью, которой в настоящее время исполнилось 13 лет. Всего в семье проживало восемь детей. Его жена Светлана ему также являлась двоюродной сестрой. Рожденные в семье дети зарегистрированы не были и не посещали образовательные учреждения. Об их существовании в государстве просто не знали. Дети жили в спартанских условиях. В интервью они также рассказали о жестоком обращении с ними со стороны отца.

Кроме всего прочего в ходе обысков в трехэтажном коттедже, в котором проживала семья в деревне Химози Гатчинского района Ленобласти, был найден внушительный арсенал боевого оружия.