Фатальные и сокрушительные: Сенат США грозит санкциями прокладчику Nord Stream-2

Санкции будут «фатальными и сокрушительными». С таким предупреждением, а точнее угрозой в адрес швейцарской компании «ОлсИз», которая занимается прокладкой газопровода «Северный Поток-2», выступили американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон.

Из текста письма, которое они опубликовали, следует, что представительство в Техасе будет закрыто, а все счета — заморожены. Эти меры предпримут, если работы по «Северному потоку» продолжатся в течение хотя бы одного дня после подписания санкций Дональдом Трампом.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, накануне сенат США принял оборонный бюджет, куда заложены средства на противодействие России и санкции против нашего трубопровода. При этом агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников в Белом доме заявляет что в Штатах давно уже поняли бесполезность своих действий.