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Фатальные и сокрушительные: Сенат США грозит санкциями прокладчику Nord Stream-2

, 6:43 Эфирная новость 70

С откровенной угрозой в адрес швейцарской компании «ОлсИз» выступили американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Sauer, 5-tv.ru

Тема:
Северный поток — 2 176

Санкции будут «фатальными и сокрушительными». С таким предупреждением, а точнее угрозой в адрес швейцарской компании «ОлсИз», которая занимается прокладкой газопровода «Северный Поток-2», выступили американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон.

Из текста письма, которое они опубликовали, следует, что представительство в Техасе будет закрыто, а все счета — заморожены. Эти меры предпримут, если работы по «Северному потоку» продолжатся в течение хотя бы одного дня после подписания санкций Дональдом Трампом.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, накануне сенат США принял оборонный бюджет, куда заложены средства на противодействие России и санкции против нашего трубопровода. При этом агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников в Белом доме заявляет что в Штатах давно уже поняли бесполезность своих действий.

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