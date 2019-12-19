В порту Тартус прошли учения российских и сирийских военных моряков

Двенадцать сирийских военных ранены в результате нападения боевиков, в районе провинции Идлиб. Об этом «Известиям» сообщили в Центре по примирению сторон.

Радикалы использовали системы залпового огня и самоходные крупнокалиберные установки. В итоге правительственным силам удалось отразить атаку. Трое террористов уничтожены.

Тем временем, в порту Тартус прошли совместные учения российских и сирийских военных моряков.

Все боевые корабли были подняты по тревоге. Во главе эскадры — новейший российский фрегат «Адмирал Макаров». Отражали удары с земли и воздуха. Отрабатывали маневры с использованием дымовых завес и артиллерии.

Особое внимание уделили тактическим приемам и военным хитростям. Например, как обмануть противника и не допустить атаки вражеских беспилотников. Кстати, за ходом учений внимательно наблюдали с дрейфовавшего неподалеку французского крейсера, но подойти ближе так и не решились.