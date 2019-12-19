Путин: Плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток не отменятся

Президент России Владимир Путин в ходе 15-й конференции в Центре международной торговли в Москве ответил на вопрос журналистки из Камчатки, которая поинтересовалась, будет ли отменена программа плоских тарифов от «Аэрофлота». По словам корреспондента, билеты на самолеты для жителей Дальнего Востока стоят довольно дорого, и, в случае, если пропадет возможность купить их по меньшей цене, некоторые не смогут позволить себе путешествие в другие регионы.

В завершение своего выступления женщина с иронией обратилась к Путину, спросив: может быть, он тоже редко бывает на Камчатке по причине того, что туда тяжело добраться.

«Я как раз попадаю в льготные категории», — отшутился президент, говоря о ценах на билеты.

Он добавил, что ситуация на Камчатке волнует российских властей.

«Это не значит, что Камчатка выпадает из поля нашего зрения. Это очень важный для нас регион: и с экономической, и социальной точки зрения. Мы занимаемся, и будем ей заниматься», — отметил глава РФ

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что система плоских тарифов будет не только сохранена, но даже расширена.

«Что касается билетов, плоских тарифов, никто не собирается их отменять. <…> Программа расширяется за счет Дальнего Востока и других регионов. Нужно добиваться роста доходов граждан и снижения издержек при перевозках, таким образом, и нужно будет снижать тарифы», — пояснил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько журналистов было аккредитовано на пресс-конференцию.