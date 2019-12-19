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  4. «Там люди гордые живут»: Путин посоветовал не решать вопрос Донбасса силой

«Там люди гордые живут»: Путин посоветовал не решать вопрос Донбасса силой

, 13:22 | Игорь Рязов Видео 56

Ответ Путина на вопрос украинского журналиста рассмешил зал.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис 320

Президент РФ Владимир Путин призвал не выбирать силовой метод для решения вопроса с самопровозглашенными республиками на Донбассе. Начало его ответа на вопрос Романа Цимбалюка из украинского агентства УНИАН вызвало смех в зале.

«Действительно, у меня лично нет проблем для того, чтобы работать в России. Возможно, если бы украинские танки были бы на Кубани, то вы тоже бы немножечко к нам изменили отношение», — начал Цимбалюк вопрос.

«Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е?» — спросил президент, вызвав смех и аплодисменты среди участников большой пресс-конференции.

После этого Цимбалюк продолжил вопрос, спросив про будущее администраций ЛНР и ДНР. Также он поинтересовался, когда Россия выплатит Украине долг в три миллиарда рублей по газу.

Проблема Донбасса

По первой части вопроса Путин ответил, что Киев сам признал ЛНР и ДНР. Это произошло во время переговоров в Минске, в которых участвовал экс-президент Украины Петр Порошенко. Он сам настаивал на том, чтобы под Минскими соглашениями были подписи представителей двух непризнанных республик.

«Они просто за горло меня взяли все вместе там втроем», — признался глава государства.

Российский лидер посоветовал не решать вопрос самопровозглашенных республик силой. Власть там была избрана на выборах демократическим путем. По его словам, для решения проблем подходит только диалог.

«Эта известная фраза: „Донбасс порожняк не гонит“ Она, знаете такая хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть. Там гордые люди живут, поэтому вряд ли удастся решить эту проблему с помощью каких бы то ни было силовых решений», — сказал президент.

Газовая война

В ответе на вторую часть вопроса про газ Путин сказал, что Россия будет учитывать решение суда о выплате трех миллиардов долларов. Также будет сохранен транзит газа через территорию Украины. Более того, Россия готова поставлять газ со скидкой 25%.

«Я думаю, что мы договоримся. Мы, кстати говоря, на пути к этим договоренностям. И мы будем стремиться к тому, чтобы и украинская сторона была довольна этими договоренностями. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике и как-то исполосовать это для влияния на ситуацию на самой Украине», — подытожил глава государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Владимир Путин ответил на критику, будто Россия «живет на всем советском».

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