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Путин пообещал разобраться в ситуации с Боткинской больницей в Петербурге

, 16:56 | Сергей Зеленский Видео 23

По словам главы государства, он обсудит вопрос о состоянии здания медучреждения с губернатором Северной столицы Александром Бегловым.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 88

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос одного из петербургских журналистов о плачевном состоянии здания клинической инфекционной больницы имени Боткина в Северной столице.

Глава государства обещал обсудить эту тему с главой города Александром Бегловым.

«Я в курсе печальной ситуации в Боткинской больнице, но не знаю о конкретных мерах по реновации здания. Обязательно поговорю с губернатором об этом», — сказал он.

При этом Путин добавил, что кроме этого медучреждения в Петербурге есть медицинские центры мирового класса, например, Национальный медицинский исследовательский центр Алмазова.

«Но, это не значит, что мы должны забывать про те учреждения, в которых ситуация далека от благополучной», — подчеркнул он.

 

Ранее 5-tv-ru сообщал, что Владимир Путин призвал избавиться от серых схем в мусорной реформе в Петербурге, а также в Москве.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 88
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