Путин пообещал разобраться в ситуации с Боткинской больницей в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос одного из петербургских журналистов о плачевном состоянии здания клинической инфекционной больницы имени Боткина в Северной столице.

Глава государства обещал обсудить эту тему с главой города Александром Бегловым.

«Я в курсе печальной ситуации в Боткинской больнице, но не знаю о конкретных мерах по реновации здания. Обязательно поговорю с губернатором об этом», — сказал он.

При этом Путин добавил, что кроме этого медучреждения в Петербурге есть медицинские центры мирового класса, например, Национальный медицинский исследовательский центр Алмазова.

«Но, это не значит, что мы должны забывать про те учреждения, в которых ситуация далека от благополучной», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv-ru сообщал, что Владимир Путин призвал избавиться от серых схем в мусорной реформе в Петербурге, а также в Москве.