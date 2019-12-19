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Владимир Путин призвал избавиться от серых схем в мусорной реформе

, 12:53 | Сергей Зеленский Видео 64

Изменения в Петербурге и Москве могут начаться раньше. Глава государства призвал добиться прозрачности в сфере переработки мусора.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 69

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции не исключил, что мусорная реформа в Петербурге и Москве начнется раньше, чем планировалось. Основные решения по созданию системы переработки мусора в стране уже приняты. Глава государства подчеркнул, что главное при этом — учитывать мнение жителей.

«Вопрос в том, чтобы велся прямой диалог с людьми на этот счет. Люди должны знать, что поступает, откуда поступает, на каком основании поступает и в каком виде это будет дальше развиваться», — сказал Путин, добавив, что «мы генерируем 70 миллионов тонн мусора в год».

Российский лидер не исключает, что так называемая мусорная реформа должна быть избавлена от любых серых, криминальных схем.

Вопрос экологии в Петербурге — в числе приоритетных для правительства Северной столицы. В 2019 году в Петербурге удалось ликвидировать более 90 незаконных свалок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тарифы на мусор в России теперь будут считать по-новому.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 69
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