В Москве завершилась большая пресс-конференция Владимира Путина

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина завершилась в Центре международной торговли в Москве. Мероприятие началось в 12:00 по московскому времени и завершилось почти в 16:30. Встреча главы государства с журналистами со всего мира продолжалась 4 часа 20 минут. За это время российский президент ответил более, чем на 70 вопросов.

Как ранее сообщили в Кремле, на пресс-конференцию было аккредитовано 1895 представителей СМИ. Это стало настоящим рекордом за все время проведения диалога журналистов с главой РФ. Как видно по числу участников мероприятия, интерес к событию растет год от года. В прошлом году на встречу аккредитовались 1702 представителя прессы, а годом ранее — 1640 человек.

Во время пресс-конференции Путину поступали вопросы от журналистов как российских, так и зарубежных СМИ. Корреспондентов интересовала экономическая, социальная и политическая жизнь страны. Звучали вопросы о проблемах в отдельных регионах, экономических планах, взаимоотношениях РФ с другими государствами и ситуации на международной арене. В ходе обсуждения были затронуты темы о российско-украинских отношениях, взаимодействии России и Турции, сотрудничестве РФ с Китаем, а также отношениях Москвы и Вашингтона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Путин посоветовал решить вопрос Донбасса.