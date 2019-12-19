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В Москве завершилась большая пресс-конференция Владимира Путина

, 16:25 | Алиса Маркова 52

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 88

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина завершилась в Центре международной торговли в Москве. Мероприятие началось в 12:00 по московскому времени и завершилось почти в 16:30. Встреча главы государства с журналистами со всего мира продолжалась 4 часа 20 минут. За это время российский президент ответил более, чем на 70 вопросов.

Как ранее сообщили в Кремле, на пресс-конференцию было аккредитовано 1895 представителей СМИ. Это стало настоящим рекордом за все время проведения диалога журналистов с главой РФ. Как видно по числу участников мероприятия, интерес к событию растет год от года. В прошлом году на встречу аккредитовались 1702 представителя прессы, а годом ранее — 1640 человек.

Во время пресс-конференции Путину поступали вопросы от журналистов как российских, так и зарубежных СМИ. Корреспондентов интересовала экономическая, социальная и политическая жизнь страны. Звучали вопросы о проблемах в отдельных регионах, экономических планах, взаимоотношениях РФ с другими государствами и ситуации на международной арене.  В ходе обсуждения были затронуты темы о российско-украинских отношениях, взаимодействии России и Турции, сотрудничестве РФ с Китаем, а также отношениях Москвы и Вашингтона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Путин посоветовал решить вопрос Донбасса. 

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 88
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