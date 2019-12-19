На видео запечатлен предполагаемый стрелок в центре Москвы

Очевидцы запечатлели предполагаемого стрелка на Лубянке. На записи можно увидеть неизвестного мужчину с автоматом, который скрывается за колонной на улице Большая Лубянка. Вероятнее всего, этот человек и был тем, кто открыл огонь по силовикам. По данным ФСБ, в результате ЧП погиб один силовик. Нападавший был нейтрализован. В Минздраве также сообщают о том, что два сотрудника спецслужб госпитализированы в тяжелом состоянии.

Между тем быстрой реакции представителей оперативных служб из различных ведомств, погибших среди гражданских нет. Место происшествия быстро было оцеплено. Очевидцы сообщили, что полицейские просили прохожих отойти подальше от опасной зоны, на которой проводилась операция по ликвидации преступников, чтобы никто не пострадал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.