  1. Пятый канал
  4. В квартире Манюрова, стрелявшего на Лубянке, обнаружили целый арсенал оружия

В квартире Манюрова, стрелявшего на Лубянке, обнаружили целый арсенал оружия

, 17:21 Эфирная новость 24

В квартире 39-летнего жителя Подольска сотрудники полиции провели обыски.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Тема:
Стрельба у здания ФСБ РФ в Москве 46

Все больше деталей выясняется о личности предполагаемого стрелка на Лубянке. 39-летний житель Подольска был сотрудником частного охранного предприятия, а у себя дома держал несколько единиц стрелкового оружия. В прошлом — бизнесмен и снайпер-любитель. Следователи провели обыски в его квартире, а также допросили родителей.

Накануне неизвестный открыл огонь по людям недалеко от здания ФСБ, погиб один из сотрудников службы. Подробности о случившемся выяснил корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Ольков.

Отец предполагаемого стрелка Евгения Манюрова практически не виделся со своим сыном, изредка общался с ним по телефону, точно не знал, где он работает, кто его друзья. Мужчина даже не познакомил его со своей девушкой.

«Лучше себе пулю в лоб, чем в кого-то стрелять. Ну, я не знаю, может, зомбированный был. Не пил, не курил. Я сам его поздравлял с днем рождения, а он нет», — рассказал родитель преступника.

39-летний Манюров здоровался через раз и со своими соседями. Угрюмый, малообщительный, все время ходил в одном и том же черном плаще с капюшоном. От его мамы соседи случайно узнали, что Евгения интересовало оружие.

Евгений Манюров жил со своей мамой в Подольске в обычной пятиэтажке. Следователи уже опросили соседей, а в квартире мужчины прошли обыски. Дома у него обнаружили целый арсенал оружия.

Предполагаемый преступник занимался всем подряд. Открыл свое дело, но фирма прожила только год. Потом работал в различных частных охранных предприятиях, а недавно вдруг увлекся стрельбой.

Известно, что мужчина принимал участие в соревнованиях по практической стрельбе и даже занимал призовые места. Стрелял как раз из охотничьей Сайги. В прошлом году выставлял на продажу другое ружье — Бекас-16. Манюров осваивал новые виды оружия в стрелковом клубе на Поклонной горе. Прозанимался там чуть больше трех месяцев. Всегда стрелял, не снимая черный плащ.

Предположительно, мужчина вел прицельный огонь по зданию ФСБ. На часах шесть часов вечера, самый центр Москвы. Рядом оживленный Кузнецкий мост и Лубянская площадь. Люди поначалу не понимали, что происходит и выглядели растерянно.

Чтобы максимально обезопасить людей, в ближайших к месту ЧП заведениях был отключен свет. С улицы в таком случае вообще не видно, что происходит внутри.

В распоряжении «Известий» есть кадры драматической развязки. Мужчина в объемной куртке, с рюкзаком прячется за колонной и ведет прицельный огонь. В руках у него что-то похожее на автомат Калашникова или охотничью Сайгу. Через несколько мгновений все закончено.

В распоряжении нашего телеканала оказались эксклюзивные фотографии с места перестрелки, где велся перекрестный огонь. Изъяты более 100 отстрелянных гильз, Сайга, автомат Калашникова, и другое оружие. На всякий случай тело преступника после окончания спецоперации обследовали с помощью робота-сапера.

Невольных очевидцев операции отпустили из закрытых кафе и административных зданий только спустя как минимум час после нейтрализации преступника. Нужно было проверить, что на улице действительно безопасно.

На кадрах видно, как людей, на всякий случай под охраной, сопровождают за оцепление. Для них вся спецоперация запомнилась звуками выстрелов и длительным ожиданием в безопасном месте.

«Я слышал, что были выстрелы и видел, как тут оперативники с автоматами с пистолетами бегали», — рассказал один из свидетелей происшествия.

Оцепление вокруг здания ФСБ не снимали всю ночь. На месте работают следователи. Люди приносят на Лубянку свежие цветы. А сотрудники близлежащих заведений и офисов расчищают улицы от осколков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Манюров в разное время работал охранником в различных фирмах, в том числе в охранном предприятии ВЫМПЕЛ-РЕЗЕРВ, ЧОП РИК ПЛЮС и других компаниях. Спустя некоторое время он решил зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, но спустя несколько месяцев отказался от этой идеи.

Тема:
Стрельба у здания ФСБ РФ в Москве 46
20 дек
5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры обысков в квартире стрелка на Лубянке
20 дек
Глава СК РФ пообещал сделать все возможное для расследования стрельбы на Лубянке
20 дек
Очевидцы пытались спасти сотрудника ФСБ, погибшего в результате стрельбы в Москве
20 дек
«Крыша поехала»: Охранник стрелкового клуба о Евгении Манюрове
20 дек
Получил высший разряд: Бывший работодатель о лицензии стрелявшего у здания ФСБ
20 дек
В стрелковом клубе ДОСААФ проводят следственные действия после стрельбы в Москве
20 дек
«Всегда был неухоженный»: Знакомая матери стрелка на Лубянке рассказала о нем
20 дек
Стрелявший в Москве на Лубянке не имел лицензии на охранную деятельность
20 дек
Стрелял плохо: Знакомый устроившего стрельбу в Москве о его результате в соревнованиях
20 дек
«Он мне напомнил снайпера»: Продавец оружия об устроившем стрельбу в Москве

Читайте также

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Гороскоп на 20 декабря: Марс предупреждает о ненужных контактах

Последние новости

17:29
Вера Брежнева заинтриговала фанатов фото с дочерью и мужской рукой на своем плече
17:21
В квартире Манюрова, стрелявшего на Лубянке, обнаружили целый арсенал оружия
17:19
Тверскую пенсионерку, на которую упала остановка, не приняли в ближайшей больнице
16:57
5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры обысков в квартире стрелка на Лубянке
16:51
«Принцесса Жасмин»: сексуальная Анфиса Чехова натерла волшебную лампу до блеска
16:40
Глава СК РФ пообещал сделать все возможное для расследования стрельбы на Лубянке

Сейчас читают

Видео: Екатерина Варнава выгнала со сцены детей, спевших про нее песню
«Упругие мячики»: 22-летняя звезда «Дома-2» показала грудь после операции
Звезда «Дома-2» стала человеком года и получила квартиру

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]