В квартире Манюрова, стрелявшего на Лубянке, обнаружили целый арсенал оружия

Все больше деталей выясняется о личности предполагаемого стрелка на Лубянке. 39-летний житель Подольска был сотрудником частного охранного предприятия, а у себя дома держал несколько единиц стрелкового оружия. В прошлом — бизнесмен и снайпер-любитель. Следователи провели обыски в его квартире, а также допросили родителей.

Накануне неизвестный открыл огонь по людям недалеко от здания ФСБ, погиб один из сотрудников службы. Подробности о случившемся выяснил корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Ольков.

Отец предполагаемого стрелка Евгения Манюрова практически не виделся со своим сыном, изредка общался с ним по телефону, точно не знал, где он работает, кто его друзья. Мужчина даже не познакомил его со своей девушкой.

«Лучше себе пулю в лоб, чем в кого-то стрелять. Ну, я не знаю, может, зомбированный был. Не пил, не курил. Я сам его поздравлял с днем рождения, а он нет», — рассказал родитель преступника.

39-летний Манюров здоровался через раз и со своими соседями. Угрюмый, малообщительный, все время ходил в одном и том же черном плаще с капюшоном. От его мамы соседи случайно узнали, что Евгения интересовало оружие.

Евгений Манюров жил со своей мамой в Подольске в обычной пятиэтажке. Следователи уже опросили соседей, а в квартире мужчины прошли обыски. Дома у него обнаружили целый арсенал оружия.

Предполагаемый преступник занимался всем подряд. Открыл свое дело, но фирма прожила только год. Потом работал в различных частных охранных предприятиях, а недавно вдруг увлекся стрельбой.

Известно, что мужчина принимал участие в соревнованиях по практической стрельбе и даже занимал призовые места. Стрелял как раз из охотничьей Сайги. В прошлом году выставлял на продажу другое ружье — Бекас-16. Манюров осваивал новые виды оружия в стрелковом клубе на Поклонной горе. Прозанимался там чуть больше трех месяцев. Всегда стрелял, не снимая черный плащ.

Предположительно, мужчина вел прицельный огонь по зданию ФСБ. На часах шесть часов вечера, самый центр Москвы. Рядом оживленный Кузнецкий мост и Лубянская площадь. Люди поначалу не понимали, что происходит и выглядели растерянно.

Чтобы максимально обезопасить людей, в ближайших к месту ЧП заведениях был отключен свет. С улицы в таком случае вообще не видно, что происходит внутри.

В распоряжении «Известий» есть кадры драматической развязки. Мужчина в объемной куртке, с рюкзаком прячется за колонной и ведет прицельный огонь. В руках у него что-то похожее на автомат Калашникова или охотничью Сайгу. Через несколько мгновений все закончено.

В распоряжении нашего телеканала оказались эксклюзивные фотографии с места перестрелки, где велся перекрестный огонь. Изъяты более 100 отстрелянных гильз, Сайга, автомат Калашникова, и другое оружие. На всякий случай тело преступника после окончания спецоперации обследовали с помощью робота-сапера.

Невольных очевидцев операции отпустили из закрытых кафе и административных зданий только спустя как минимум час после нейтрализации преступника. Нужно было проверить, что на улице действительно безопасно.

На кадрах видно, как людей, на всякий случай под охраной, сопровождают за оцепление. Для них вся спецоперация запомнилась звуками выстрелов и длительным ожиданием в безопасном месте.

«Я слышал, что были выстрелы и видел, как тут оперативники с автоматами с пистолетами бегали», — рассказал один из свидетелей происшествия.

Оцепление вокруг здания ФСБ не снимали всю ночь. На месте работают следователи. Люди приносят на Лубянку свежие цветы. А сотрудники близлежащих заведений и офисов расчищают улицы от осколков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Манюров в разное время работал охранником в различных фирмах, в том числе в охранном предприятии ВЫМПЕЛ-РЕЗЕРВ, ЧОП РИК ПЛЮС и других компаниях. Спустя некоторое время он решил зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, но спустя несколько месяцев отказался от этой идеи.