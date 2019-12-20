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Полковник ФСБ РФ в запасе назвал возможную причину стрельбы в Москве

, 17:57 | Карина Бернтгольц Видео 678

По словам Владимира Луценко, преступник мог страдать зависимостью от компьютерных игр.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Тема:
Стрельба у здания ФСБ РФ в Москве 49

Полковник ФСБ России в запасе Владимир Луценко прокомментировал стрельбу, произошедшую на Большой Лубянке в Москве. В результате инцидента в центре столицы погиб сотрудник Федеральной службы безопасности. Четыре сотрудника спецслужб получили ранения. Также пострадал один гражданский.

По словам бывшего руководителя подразделения по борьбе с терроризмом, поступок стрелка не связан с политическими мотивами. По мнению Луценко, Манюров открыл огнь «со страху».

«Политикой здесь даже и не пахнет. Зависимость от фундаментального исламизма… ну что вы?.. Это слишком нереально. Политически мотивированный теракт должен быть обозначен. У него была бы литература, ходил бы в мечеть, тесно контактировал с радикалами», — цитирует полковника ФСБ в запасе НСН.

Комментируя события, произошедшие в центре Москвы накануне, Луценко отметил, что причиной стрельбы могла стать игровая зависимость злоумышленника. По его мнению, преступник — «душевно больной человек». Есть вероятность, что он полностью погрузился в игровой мир и абстрагировался от реальности.

«Сейчас очень многие подсаживаются на компьютерные стрелялки и живут в этом мире. Это очень похоже на такую вещь. Представьте: 40 лет человеку, ни друзей, ни жены, ни подруги. Ну, как так нормальный мужчина может существовать? Игровая зависимость в некоторых странах признана болезнью. Произошло это, возможно, на фоне зависимости, полного погружения в эти стрелялки», — подытожил Луценко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как о Манюрове отзывается преподавательница НИУ ВШЭ, которая вела у него факультативные занятия. Соседка также поделилась подробностями личной жизни мужчины, который устроил стрельбу на Лубянке у здания ФСБ. Также отец стрелка заявил, что осуждает поступок сына.

Тема:
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