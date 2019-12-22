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Устроившего стрельбу на Лубянке заподозрили в подрыве овощного магазина

, 13:27 | Игорь Рязов Фото 23

Как стало известно 5-tv.ru, Евгений Манюров в октябре этого года мог взорвать ларек в Подольске.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Тема:
Стрельба у здания ФСБ РФ в Москве 52

Следователи заподозрили 39-летнего Евгения Манюрова, обвиняемого в стрельбе на Большой Лубянке, в причастности к взрыву овощного магазина в Подольске. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Взрыв прогремел ночью 13 октября. Овощная лавка была расположена рядом с остановкой на проспекте Юных Ленинцев. К счастью, никто не пострадал. Фото с разрушенным овощным магазином тогда публиковал РЕН ТВ.

Ren.tv

Как сообщал 5-tv.ru, стрельба на Большой Лубянке у штаб-квартиры ФСБ произошла вечером 19 декабря. По имеющейся информации, огонь по людям открыл Евгений Манюров. В результате погибли два сотрудника спецслужбы. Еще четыре человека находятся в больнице. Стрелявшего ликвидировали на месте.

Тема:
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