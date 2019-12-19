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Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы в центре Москвы

, 19:43 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 151

В результате перестрелки, по предварительным данным, погибли три сотрудника Федеральной службы охраны.

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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков, Instagram

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со стрельбой в центре Москвы, произошедшей на Большой Лубянке, 12.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту стрельбы на улице Большая Лубянка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 317 УК РФ „Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов“. Проводятся все необходимые следственные действия», — заявили в Следственном комитете.

Неизвестные открыли огонь, предположительно, из карабина Сайга — гражданской версии легендарного «Калашникова». В результате ЧП, по информации 5-tv.ru, погибли три сотрудника Федеральной службы охраны и еще трое получили ранения.

Список пострадавших:

1) Константин О., 35 лет

2) Павел А., 35

3) Илья Ф., 31 год

Благодаря оперативной реакции силовиков и слаженной работе сотрудников спецслужб жертв среди прохожих удалось избежать. После стрельбы в столице был экстренно объявлен план «Сирена». Место ЧП быстро кружили, на большой Лубянке перекрыли движение транспорта. По словам очевидцев, правоохранители заботились о безопасности прохожих и просили их подальше отойти от территории, где проводилась спецоперация.

Спустя некоторое время от ЦОС ФСБ поступило сообщение о том, что все преступники были нейтрализованы. План «Сирена» отменен.

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