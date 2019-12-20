СК РФ раскрыл личность стрелка на Лубянке в Москве

Следственный комитет РФ прокомментировал стрельбу, произошедшую на Большой Лубянке в Москве накануне вечером. В ведомстве подтвердили личность нападавшего. Согласно уточненным данным, виновником инцидента стал 39-летний житель Подмосковья Евгений Минюров.

Согласно официальной информации, ЧП произошло возле здания ФСБ РФ в центре столицы. В результате один сотрудник спецслужб погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался. Еще пять человек получили ранения и были госпитализированы.

Мужчина, открывший огонь на Большой Лубянке, в результате спецоперации был нейтрализован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника ФСБ.