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СК РФ раскрыл личность стрелка на Лубянке в Москве

, 18:35 | Карина Бернтгольц 115

Согласно уточненным данным, стрельбу в центре столицы устроил Евгений Минюров.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

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Стрельба у здания ФСБ РФ в Москве 49

Следственный комитет РФ прокомментировал стрельбу, произошедшую на Большой Лубянке в Москве накануне вечером. В ведомстве подтвердили личность нападавшего. Согласно уточненным данным, виновником инцидента стал 39-летний житель Подмосковья Евгений Минюров.

Согласно официальной информации, ЧП произошло возле здания ФСБ РФ в центре столицы. В результате один сотрудник спецслужб погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался. Еще пять человек получили ранения и были госпитализированы.

Мужчина, открывший огонь на Большой Лубянке, в результате спецоперации был нейтрализован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника ФСБ.

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