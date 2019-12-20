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Глава СК РФ пообещал сделать все возможное для расследования стрельбы на Лубянке

, 16:40 | Карина Бернтгольц Видео 65

На своей странице ВКонтакте Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи с убийством сотрудника ФСБ и заверил, что расследование происшествия будет тщательно проведено.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Тема:
Стрельба у здания ФСБ РФ в Москве 46

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин прокомментировал стрельбу, произошедшую на Большой Лубянке в Москве, в результате которой погиб сотрудник ФСБ. По словам главы СК РФ, дело об убийстве сотрудника спецслужб будет тщательно расследовано. Задача следствия — детально выяснить все обстоятельства трагедии, отметил Бастрыкин.

«Заверяю, что следствием будут приняты исчерпывающие меры для того, чтобы детально установить причины и обстоятельства произошедшего», — написал председатель СК на своей странице ВКонтакте.

ВКонтакте @alexander_bastrikin

В своем сообщении он также выразил соболезнования родным и близким сотрудника ФСБ, погибшего в результате стрельбы в центре столицы.

Евгений Манюров открыл огонь в районе шести часов вечера на улице Большая Лубянка у жилого дома по соседству со штаб-квартирой Федеральной службы безопасности в Москве. В результате погиб один сотрудник ФСБ, еще четыре представителя спецслужб были ранены. Также пострадал один гражданский. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Евгений Манюров делал накануне стрельбы.

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