СК: Скончался второй сотрудник ФСБ, раненый во время стрельбы на Лубянке

Скончался второй сотрудник ФСБ, раненый во время стрельбы на Лубянке. Об этом сообщили в Следственном комитете. Вечером 19 декабря неизвестный устроил стрельбу возле здания ФСБ. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства посягательства на сотрудников правоохранительных органов в Москве.

Также представители ведомства подтвердили личность нападавшего. Это 39-летний житель Подольска Евгений Минюров.

Согласно официальной информации, ЧП произошло в центре столицы на Большой Лубянке. В результате стрельбы один сотрудник ФСБ погиб на месте, а второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался. Еще пять человек были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника ФСБ.