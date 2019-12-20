5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры обысков в квартире стрелка на Лубянке

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры обысков в квартире стрелка на Лубянке. 39-летний Евгений Манюров открыл огонь 19 декабря на улице Большой Лубянке рядом со штаб-квартирой Федеральной службы безопасности в Москве.

Во время обысков был найден целый оружейный арсенал: несколько карабинов, гранаты. Известно, что Манюров открыл стрельбу из карабина «Сайга».

По официальным сведениям, погиб один человек — сотрудник спецслужбы, еще пятеро, включая одного гражданского, пострадали. Силовики нейтрализовали преступника. О мотивах его действий пока неизвестно. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ пообещал сделать все возможное для расследования стрельбы у здания ФСБ.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео ликвидации нападавшего на силовиков в центре Москвы.