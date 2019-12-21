Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев отреагировал на новые санкции США против «Северного потока — 2». Их, а также военную помощь Незалежной он назвал лучшим предновогодним подарком.

Глава Белого дома Дональд Трамп подписал оборонный бюджет. В него были включены санкции против газопровода. В итоге компания Allseas, которая занимается прокладкой труб, приостановила работу, чтобы дождаться разъяснений, как будут применяться санкции.

«Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас», — написал Коболев на своей страничке в Facebook, опубликовав скриншоты трансляции подписания оборонного бюджета.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что оператор «Северного потока — 2» подтвердил приостановку строительства газопровода. В компании Nord Stream 2 отметили, что работы по укладке труб прекращены до получения разъяснений.