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«Лучший подарок»: глава «Нафтогаза» о санкциях против «Северного потока — 2»

, 13:32 | Алиса Маркова 53

Президент США подписал оборонный бюджет, куда включены санкции против газопровода.

Фото: РИА Новости / Стрингер

Тема:
Северный поток — 2 183

Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев отреагировал на новые санкции США против «Северного потока — 2». Их, а также военную помощь Незалежной он назвал лучшим предновогодним подарком.

Глава Белого дома Дональд Трамп подписал оборонный бюджет. В него были включены санкции против газопровода. В итоге компания Allseas, которая занимается прокладкой труб, приостановила работу, чтобы дождаться разъяснений, как будут применяться санкции.

«Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас», — написал Коболев на своей страничке в Facebook, опубликовав скриншоты трансляции подписания оборонного бюджета.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что оператор «Северного потока — 2» подтвердил приостановку строительства газопровода. В компании Nord Stream 2 отметили, что работы по укладке труб прекращены до получения разъяснений.

Тема:
Северный поток — 2 183
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