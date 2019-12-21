Компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 подтвердила приостановку строительства газопровода, сообщает ТАСС.

Отмечается, что подрядчик прекратил работы по укладке труб до получения соответствующих разъяснений — юридических, технических и экологических.

Помимо прочего, в Nord Stream 2 отметили, что компании, принимающие участие в возведении газопровода, намерены продолжать работу, чтобы в ближайшее время завершить проект.

«Завершение проекта имеет важное значение для безопасности поставок энергоносителей в Европу. Мы вместе с компаниями, участвующими в проекте, будем работать над его завершением в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

Тем временем Евросоюз выразил категорическое несогласие с США относительно введенных ограничительных мер в отношении предприятий, задействованных в строительстве «Северного потока — 2», и ведущих законный бизнес.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мария Захарова прокомментировала санкции США против «Северного потока — 2».