МИД РФ: США хотят подорвать способность Европы конкурировать на мировых рынках

США стремятся лишить европейские страны возможности конкурировать на мировых рынках, а потому ввели санкции против компаний, задействованных в завершении строительства «Северного потока — 2». Такую позицию озвучили в МИД России.

Эти ограничительные меры включены в раздел «О защите энергетической безопасности Европы», включенном в оборонный бюджет США на 2020 год.

В российском внешнеполитическом ведомстве такое название расценивают как «абсолютно дезориентирующее».

«На самом деле речь идет не о содействии европейцам в бесперебойном обеспечении энергоносителями по приемлемым ценам, а о стремлении лишить их гарантированных источников такого снабжения из России», — отмечается в комментарии МИД РФ.

При этом «желание навредить российскому экспорту — отнюдь не единственное и даже не главное». Речь идет о намерении Вашингтона «всучить» Европе свой сжиженный газ по гораздо более высокой цене, чем российское голубое топливо, «тем самым, замедлить развитие ее экономики, подорвать способность конкурировать с США на мировых рынках».

«В итоге европейцы остаются в проигрыше по всем статьям», — констатировали в российском МИД.

В Вашингтоне решили, что ради геополитических амбиций и коммерческой выгоды можно не жалеть никого, даже ближайших партнеров по НАТО.

В заявлении МИД РФ подчеркивается, что Россия продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций.

«Будет, однако, любопытно посмотреть, насколько реально суверенны европейские страны, от которых, как, например, от Германии, сегодня командным голосом из Вашингтона требуют безропотно финансировать энергетическую отрасль США, забыв про собственные экономические интересы», — говорится в сообщении.

Глава Белого дома Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год. В него были включены санкции против газопровода «Северный поток — 2». В итоге компания Allseas, которая занимается прокладкой труб, приостановила работу, чтобы дождаться разъяснений, как будут применяться санкции.