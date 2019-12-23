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Дмитрий Козак рассказал о цене на транзит газа через Украину

, 19:15 | Василий Заика Видео 52

Вице-премьер отметил, что риски, связанные с тарифным регулированием, берет на себя «Нафтогаз».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Тема:
Украинский кризис 325

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак в ходе совещания в Кабмине рассказал о цене на транзит газа на Украину, сообщает ФАН.

По словам вице-премьера, цена на транспортировку голубого топлива через территорию Незалежной будет неизменной на протяжении пяти лет.

«Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы „Газпрома“ за оказание этих услуг, агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определенным все пять лет», — сказал Дмитрий Козак.

Вице-премьер отметил, что все риски, обусловленные тарифным регулированием и законодательством, берет на себя украинский «Нафтогаз».

Дмитрий Козак добавил, что Киев может остаться в выигрыше в случае, если, согласно законам Незалежной, будут установлены низкие тарифы на транспортировку топлива.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом».

Тема:
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