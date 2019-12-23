«Никуда бы не делась»: Барановская об отношениях без интимной близости

Юлия Барановская в своем аккаунте в Instagram в разделе сторис предложила подписчикам задать актуальные на их взгляд вопросы. Пользователи не обошли вниманием и личную жизнь 34-летней знаменитости.

Телеведущая рассказала поклонникам, что молодого человека, по ее словам, к сожалению, у нее в данный момент нет. Отвечая на вопрос о желании вступить в брак, Юлия Барановская отметила, что очень хочет выйти замуж по любви. Знаменитость подчеркнула, что является весьма «семейной» женщиной.

Уроженка Петербурга призналась, что абсолютно нормально относится к сексу до замужества. При этом Юлия Барановская подчеркнула, что не будет вступать с мужчиной в отношения, если заранее известно, что в них не будет интима.

При этом телеведущая отметила, что если у ее избранника, с которым она прожила много лет, возникли бы вдруг проблемы с «мужским» здоровьем, то она точно никуда бы не делась. По словам знаменитости, она знает, что такое безусловная любовь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый стиль Барановской вызвал непонимание фанатов.