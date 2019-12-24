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  4. В Госдуме ответили ЕС на критику запуска поездов по Крымскому мосту

В Госдуме ответили ЕС на критику запуска поездов по Крымскому мосту

, 10:43 Эфирная новость 73

По словам депутата Руслана Бальбек, открытие железнодорожного сообщения на полуостров — внутреннее дело России.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис 328

Евросоюз раскритиковал открытие железнодорожной части Крымского моста.

В заявлении говорится, что пуск поездов, цитата: «Нарушает государственный суверенитет Украины».

На заявления Брюсселя ответили в Госдуме. Там подчеркнули, что Крым уже пять лет является неотъемлемой частью России, и открытие железнодорожного сообщения на полуостров — внутреннее дело нашей страны. Также депутаты напомнили: Украина сама устроила блокаду полуострова, после которой строительство переправы стало жизненно необходимым.

Открытие железнодорожного сообщения сейчас активно обсуждается в мировой прессе. Одно из немецких изданий назвало мост «истинной красотой», в другом подчеркнули, что переправу построили, несмотря на жесточайшие санкции. Испанские журналисты вспомнили, что Крым стал частью России после референдума, на котором большинство высказалось за воссоединение.

Напомним, вчера состоялся торжественный запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. В нем принял участие президент Владимир Путин. Сейчас на пути в Севастополь первый пассажирский состав. Накануне он отправился из Петербурга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первый прямой пассажирский поезд из Санкт-Петербурга направляется в Крым.

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