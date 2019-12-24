Главу МВД Татарстана наказали за привлечение школьников на полицейские учения

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял меры после учений полицейских Тукаевского района Татарстана. Накануне правоохранители устроили тренировку по разгону несанкционированных митингов, а в качестве статистов решили использовать школьников. Видеодоказательство случившегося было опубликовано в социальных сетях.

После скандала с учениями Колокольцев распорядился дисциплинарно наказать главу МВД Артема Хохорина, а задействованных в организации мероприятия — уволить.

«Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии и непосредственных организаторов этой акции уволить», — заявил глава ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту полицейских учений в Татарстане была проведена проверка.