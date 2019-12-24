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  4. Главу МВД Татарстана наказали за привлечение школьников на полицейские учения

Главу МВД Татарстана наказали за привлечение школьников на полицейские учения

, 13:11 | Карина Бернтгольц 72

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял меры по отношению к организаторам мероприятия, в котором были задействованы дети.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял меры после учений полицейских Тукаевского района Татарстана. Накануне правоохранители устроили тренировку по разгону несанкционированных митингов, а в качестве статистов решили использовать школьников. Видеодоказательство случившегося было опубликовано в социальных сетях.

После скандала с учениями Колокольцев распорядился дисциплинарно наказать главу МВД Артема Хохорина, а задействованных в организации мероприятия — уволить.

«Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии и непосредственных организаторов этой акции уволить», — заявил глава ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту полицейских учений в Татарстане была проведена проверка.

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