«Умерла наша мама»: Сергей Гармаш со сцены «Современника» объявил о смерти Галины Волчек

Народный артист РФ Сергей Гармаш по окончании спектакля в Московском государственном театре «Современник» сообщил зрителям о смерти его художественного руководителя — народной артистки СССР Галины Волчек.

Артисты театра узнали, что Галина Борисовна ушла из жизни, прямо во время спектакля и с трудом доиграли второй акт. Актриса и режиссер, на протяжении 30 лет бессменный руководитель театра «Современник», скончалась в возрасте 86 лет.

«Дорогие зрители, я сейчас скажу вам слова, в которые я не верю. Артисты все очень извиняются перед вами, они просто не могут выйти на поклоны сегодня. Умерла Галина Борисовна. Наш художественный руководитель, учитель, наша мама, наше сердце. Сердце этого дома, коллектива. Давайте просто минуту помолчим. И поймите нас, пожалуйста», — сказал со сцены актер.

Зрители спектакля сначала почтили память Галины Волчек молчанием, а потом разразились аплодисментами, отдавая дань таланту режиссера и актрисы.

Сергей Гармаш также объявил, что церемония прощания с Галиной Волчек состоится в театре «Современник» через три дня.

«29 числа, здесь, в нашем театре мы будем прощаться с Галиной Борисовной», — поделился артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скончалась народная артистка СССР Галина Волчек.