  1. Пятый канал
  4. Президент Украины после обмена пленными поблагодарил «нормандскую четверку»

Президент Украины после обмена пленными поблагодарил «нормандскую четверку»

, 0:26 | Валентин Черников 51

76 украинцев вернулись домой после удержания на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Воалимир Зеленский лично приехал в аэропорт, где встретил бывших пленных.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Zygimantas gedvila via www.imago, Facebook @president.gov.ua

Тема:
Украинский кризис 339

Встреча освобожденных в Донбассе граждан Украины состоялась в киевском аэропорту «Борисполь». Об этом сообщила администрация президента Владимира Зеленского. Лидер страны приветствовал прилетевших после удержания на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

На брифинге в аэропорту глава государства заявил, что в ходе обмена пленными Киев добился свободы 81 украинца. 76 из них вернулись домой, шестеро остались в Донбассе, потому что там находятся их семьи. Президент также поблагодарил лидеров стран «нормандской четверки».

«То, о чем мы договаривались в „нормандском формате“, выполнено: мы вернули наших людей», — сказал Зеленский.

Ранее 5-tv.ru писал, что формула обмена пленными между ДНР, ЛНР и Киевом составила «124 на 76». В ДНР с территории Украины вернулся 61 человек, а в ЛНР — 63.

Тема:
Украинский кризис 339
29 дек
Формула обмена пленными между ДНР, ЛНР и Киевом составила «124 на 76»
29 дек
Обмен пленными между ДНР, ЛНР и Киевом завершился в Донбассе
29 дек
ЛНР завершила обмен пленными с Киевом
29 дек
Автобус с пленными попал в ДТП на месте обмена между ДНР, ЛНР и Киевом в Донбассе
29 дек
Процедура обмена пленными между ДНР, ЛНР и Киевом началась в Донбассе
29 дек
Колонна с удерживаемыми в ДНР лицами доставлена к месту обмена пленными
28 дек
Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
28 дек
Согласована дата обмена пленными между Киевом и Донбассом
27 дек
Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу
25 дек
«Скажу адрес вашего дома»: Зеленский отчитал чиновника за несерьезное отношение к проблеме отопления

Читайте также

-2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
62.03
0.26 69.03
0.53
Гороскоп на 29 декабря: Луна в знаке Водолея призывает заняться творчеством

Последние новости

0:59
Туктамышева представила новую программу в дерзком образе из сексуального клипа
0:44
Что можно и нельзя делать 30 декабря в Данилов день
0:26
Президент Украины после обмена пленными поблагодарил «нормандскую четверку»
0:11
«Свое наследство завещаю государству»: Шаляпин раскритиковал семейные отношения
0:01
Как правильно начинать «новую жизнь» — советы психолога и коуча
23:54
Снегопад обрушился на Петербург

Сейчас читают

«Совсем чокнулась!»: Бледанс призналась, что иногда чувствует себя мужчиной
Анастасия Волочкова похвасталась кружевными трусиками — фото
Рецепт приготовления необычного и изысканного новогоднего салата за 10 минут

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]