Президент Украины после обмена пленными поблагодарил «нормандскую четверку»

Встреча освобожденных в Донбассе граждан Украины состоялась в киевском аэропорту «Борисполь». Об этом сообщила администрация президента Владимира Зеленского. Лидер страны приветствовал прилетевших после удержания на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

На брифинге в аэропорту глава государства заявил, что в ходе обмена пленными Киев добился свободы 81 украинца. 76 из них вернулись домой, шестеро остались в Донбассе, потому что там находятся их семьи. Президент также поблагодарил лидеров стран «нормандской четверки».

«То, о чем мы договаривались в „нормандском формате“, выполнено: мы вернули наших людей», — сказал Зеленский.

Ранее 5-tv.ru писал, что формула обмена пленными между ДНР, ЛНР и Киевом составила «124 на 76». В ДНР с территории Украины вернулся 61 человек, а в ЛНР — 63.