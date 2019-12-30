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Зеленский прокомментировал освобождение экс-беркутовцев

, 2:31 | Валентин Черников 9

По словам лидера Украины, он обменял бы сотню бойцов бывшего спецподразделения МВД на одного живого разведчика.

Фото: www.globallookpress.com © Serg Glovny

Тема:
Украинский кризис 340

Освобождение экс-бойцов «Беркута» прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит Страна.UA. Этот шаг он назвал политическим решением, которое никак не повлияет на расследование «дела Майдана».

«Если бы у меня было сто беркутовцев, и мне бы предложили одного разведчика, то я бы им отдал сто беркутовцев и вернул бы живого разведчика», — заявил лидер Незалежной в аэропорту Борисполя, где он встретил самолет с освобожденными в результате обмена украинцами.

По его словам, освобождение пятерых бойцов бывшего спецподразделения МВД Украины «Беркут» было условием обмена пленными. Глава государства принял его, чтобы получить обратно украинских разведчиков и солдат, «которые были в плену еще со времен Дебальцево».

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины поблагодарил «нормандскую четверку» после обмена пленными, который произошел между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса 29 декабря в районе Горловки. Украинская сторона освободила 124 задержанных, республики вернули 76 человек.

Тема:
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