Украина убрала из сообщения о катастрофе в Иране слова об исключении теракта

Посольство Украины убрало из сообщения о катастрофе самолета под Тегераном слова об исключении теракта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию, появившуюся на сайте дипломатического представительства.
«Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официальный характер», — говорится в исправленном сообщении.
Ранее текст документа носил другую формулировку. В нем сообщалось, что Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ, по предварительным данным, потерпел крушение в Иране из-за аварии двигателя, причин говорить о теракте нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росавиация рекомендовала не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком.