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  4. Украина убрала из сообщения о катастрофе в Иране слова об исключении теракта

Украина убрала из сообщения о катастрофе в Иране слова об исключении теракта

, 13:25 | Марина Неруцких Видео 189

Ранее в публикации на сайте посольства Украины говорилось, что вероятно самолет разбился из-за аварии двигателя.

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Фото, видео: Reuters

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 16

Посольство Украины убрало из сообщения о катастрофе самолета под Тегераном слова об исключении теракта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию, появившуюся на сайте дипломатического представительства.

«Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официальный характер», — говорится в исправленном сообщении.

Ранее текст документа носил другую формулировку. В нем сообщалось, что Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ, по предварительным данным, потерпел крушение в Иране из-за аварии двигателя, причин говорить о теракте нет.

Утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни потерпел крушение лайнер авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). Воздушное судно направлялось в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту самолета по разным данным находились 177-179 человек, включая членов экипажа. В результате катастрофы никто не выжил. Через несколько часов после катастрофы Совет национальной безопасности и обороны Незалежной заявил, что на борту потерпевшего крушение в Иране Boeing-737 находились 11 граждан Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росавиация рекомендовала не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком.

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