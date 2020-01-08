  1. Пятый канал
  4. Экипаж Шибалова победил в четвертом этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж Шибалова победил в четвертом этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков

, 17:49 | Игорь Рязов Видео 41

Представители команды «КАМАЗ-мастер» завершили прохождение маршрута с результатом 04:15:43.

Фото: Instagram @kamazmastersport

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова одержал победу по итогам четвертого этапа ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Гоночный болид россиян закончил прохождение сегодняшней трассы с результатом 04:15:43. Об этом сообщается в Twitter команды «КАМАЗ-мастер».

Вторым к финишу пришел еще один камазовский экипаж под пилотированием Андрея Каргинова с отставанием +2:41. Замкнул тройку лидеров еще один экипаж «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Стоникова с отставанием +9:05.

Соревнования проходят в Саудовской Аравии. Протяженность четвертого этапа трассы «Дакара» между Неомом и Аль-Улой составила 672 километра. Конечный пункт — это деревня-призрак, которой более тысячи лет. Ее жителей заранее переселили на время проведения соревнований.

В третьем этапе «Дакара» лидером гонки стал экипаж «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова.

Во втором этапе ралли-марафона победа досталась белорусским спортсменам — первым пришел «МАЗ» под управлением Сергея Вязовича. Второе место на финише тогда занял Дмитрий Сотников из «КАМАЗ-мастер». Андрей Каргинов пришел третьим.

В первом этапе заезд выиграл экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова.

Ранее 5-tv.ru передавал, что машина уроженца Петербурга, участника ралли-марафона «Дакар», мастера спорта международного класса Владимира Васильева выгорела дотла.

Читайте также

«Почувствовали сильный удар»: Сотников о поломке на третьем этапе ралли «Дакар»

Машина российского участника ралли-марафона «Дакар» Васильева выгорела дотла
+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 8 января: Луна в Скорпионе — не лучшая пора для новых начинаний

Последние новости

18:21
1000 метров бытовочного городка горит на севере Москвы
18:10
Киновед заявил, что успех «Вторжения» определит интерес к российской фантастике
17:55
Связь с пилотами разбившегося в Иране Boeing-737 оборвалась сразу после взлета
17:49
Экипаж Шибалова победил в четвертом этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков
17:44
Ростуризм следит за ситуацией с полетами гражданских судов над Ираном и Ираком
17:30
Американские военные покинули две базы в Сирии и направились к границе с Ираком

Сейчас читают

Видео избиения Дмитрия Жванецкого у ресторана в Москве
Гороскоп на 8 января: Луна в Скорпионе — не лучшая пора для новых начинаний
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]