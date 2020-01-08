Экипаж Шибалова победил в четвертом этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова одержал победу по итогам четвертого этапа ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Гоночный болид россиян закончил прохождение сегодняшней трассы с результатом 04:15:43. Об этом сообщается в Twitter команды «КАМАЗ-мастер».

Вторым к финишу пришел еще один камазовский экипаж под пилотированием Андрея Каргинова с отставанием +2:41. Замкнул тройку лидеров еще один экипаж «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Стоникова с отставанием +9:05.

Соревнования проходят в Саудовской Аравии. Протяженность четвертого этапа трассы «Дакара» между Неомом и Аль-Улой составила 672 километра. Конечный пункт — это деревня-призрак, которой более тысячи лет. Ее жителей заранее переселили на время проведения соревнований.

В третьем этапе «Дакара» лидером гонки стал экипаж «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова.

Во втором этапе ралли-марафона победа досталась белорусским спортсменам — первым пришел «МАЗ» под управлением Сергея Вязовича. Второе место на финише тогда занял Дмитрий Сотников из «КАМАЗ-мастер». Андрей Каргинов пришел третьим.

В первом этапе заезд выиграл экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова.

Ранее 5-tv.ru передавал, что машина уроженца Петербурга, участника ралли-марафона «Дакар», мастера спорта международного класса Владимира Васильева выгорела дотла.