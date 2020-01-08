Связь с пилотами разбившегося в Иране Boeing-737 оборвалась сразу после взлета

Пилоты разбившегося в Иране украинского самолета сразу после взлета перестали выходить на связь с диспетчерами. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана.

«У пилотов этого самолета не было связи с командно-диспетчерским пунктом», — цитирует агентство главу организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Похожую информацию передает и телерадиокорпорации IRIB.

«Сразу после взлета самолета с взлетно-посадочной полосы аэропорта имени имама Хомейни беспроводная связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась», — заявил представитель организации гражданской авиации в Иране Реза Джафарзаде.

Утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни потерпел крушение лайнер авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). Воздушное судно направлялось в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту самолета по разным данным находились 177-179 человек, включая членов экипажа. В результате катастрофы никто не выжил. Через несколько часов после катастрофы Совет национальной безопасности и обороны Незалежной заявил, что на борту потерпевшего крушение в Иране Boeing-737 находились 11 граждан Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина убрала из сообщения о катастрофе в Иране слова об исключении теракта.