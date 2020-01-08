Связь с пилотами разбившегося в Иране Boeing-737 оборвалась сразу после взлета

Пилоты разбившегося в Иране украинского самолета сразу после взлета перестали выходить на связь с диспетчерами. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана.
«У пилотов этого самолета не было связи с командно-диспетчерским пунктом», — цитирует агентство главу организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.
Похожую информацию передает и телерадиокорпорации IRIB.
«Сразу после взлета самолета с взлетно-посадочной полосы аэропорта имени имама Хомейни беспроводная связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась», — заявил представитель организации гражданской авиации в Иране Реза Джафарзаде.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина убрала из сообщения о катастрофе в Иране слова об исключении теракта.