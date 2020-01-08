На борту потерпевшего крушение в Иране Boeing-737 находились 11 граждан Украины

Одиннадцать граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, находились на борту потерпевшего крушение в Иране Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», сообщает Интерфакс со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны Незалежной.

По неподтвержденным данным, большинство погибших в авиакатастрофе Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» в Иране являются гражданами Канады — 73 человека.

Также на борту потерпевшего крушение под Тегераном воздушного судна, предположительно, находились граждане Ирана — 71 человек, Германии — четыре человека, Великобритании — три человека, Швеции — восемь человек и Афганистана — шесть человек.

Несмотря на это, руководитель Управления ЧС Ирана заявил, что пассажирами злополучного рейса числились 147 иранцев и 32 иностранца, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское информагентство «Фарс».

Пассажирский Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» рухнул вскоре после взлета из аэропорта на юге Тегерана утром 8 января. На борту воздушного судна, по разным данным, находились 177 — 179 человек, включая членов экипажа. Выживших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российских граждан на борту разбившегося лайнера под Тегераном не было.