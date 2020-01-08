Госавиаслужба Украины сообщила о запрете перелетов над Ираком

Государственная авиационная служба Украины сообщила о запрете перелетов над Ираком и Ираном после авиакатастрофы лайнера авиакомпании «Международных авиалиний Украины» в небе над Тегераном. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

В настоящий момент Госавиаслужба проверяет выполнение технического обслуживания авиационной техники авиакомпании, чей самолет потерпел крушение, а также и деятельность других авиаперевозчиков.

«Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЗАО „Международные авиалинии Украины“. Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний», - написал Гончарук.

Он также отметил, что требование о запрете полетов над Ираком и Ираном начинает свое действие с полуночи 9 января 2020 года, и распространяется на всех авиаперевозчиков.

О необходимости выбирать другие маршруты для полетов над этими территориями заявили и в Росавиации. Рекомендациям последовали такие авиаперевозчики, как «Аэрофлот», «Победа», Utair и другие.