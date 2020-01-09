Доцента СПбГУ Соколова вернули в СИЗО из центра психиатрии

Доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в жестоком убийстве и расчленении аспирантки, вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени В. П. Сербского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката историка.

«Его перевели обратно в СИЗО. Экспертиза вошла в заключительную стадию», — сказал защитник Соколова.

По его словам, окончательные выводы экспертов появятся в 20-х числах января.

Как сообщал 5-tv.ru, Олега Соколова выловили из реки Мойки в ноябре 2019 года. При нем был рюкзак, в котором нашли отрубленные женские руки. Другие останки обнаружили в его квартире. Позднее было установлено, что части тела принадлежали аспирантке и возлюбленной историка Анастасии Ещенко.

На допросе Соколов признался в убийстве и расчленении молодой девушки, затем подтвердив показания в суде. В качестве меры пресечения его поместили в СИЗО, откуда позже доцента СПбГУ перевели в Центр имени В. П. Сербского. Там специалисты проводили психолого-психиатрическую экспертизу.