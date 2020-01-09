  1. Пятый канал
  4. Доцента СПбГУ Соколова вернули в СИЗО из центра психиатрии

Доцента СПбГУ Соколова вернули в СИЗО из центра психиатрии

, 13:57 | Игорь Рязов 18

Экспертиза о вменяемости историка, подозреваемого в убийстве и расчленении молодой возлюбленной, вошла в заключительную стадию.

Фото: Известия / Сергей Коньков

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 132

Доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в жестоком убийстве и расчленении аспирантки, вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени В. П. Сербского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката историка.

«Его перевели обратно в СИЗО. Экспертиза вошла в заключительную стадию», — сказал защитник Соколова.

По его словам, окончательные выводы экспертов появятся в 20-х числах января.

Как сообщал 5-tv.ru, Олега Соколова выловили из реки Мойки в ноябре 2019 года. При нем был рюкзак, в котором нашли отрубленные женские руки. Другие останки обнаружили в его квартире. Позднее было установлено, что части тела принадлежали аспирантке и возлюбленной историка Анастасии Ещенко.

На допросе Соколов признался в убийстве и расчленении молодой девушки, затем подтвердив показания в суде. В качестве меры пресечения его поместили в СИЗО, откуда позже доцента СПбГУ перевели в Центр имени В. П. Сербского. Там специалисты проводили психолого-психиатрическую экспертизу.

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 132
26 дек
Ноги расчлененной Анастасии Ещенко обнаружили в реке Мойке
24 дек
Басманный суд Москвы продлил арест доценту СПбГУ Соколову
17 дек
Адвокат Соколова объяснил необходимость домашнего ареста
16 дек
«Душа плачет навзрыд!» — Эксклюзивное интервью доцента Олега Соколова
16 дек
Доцент СПбГУ Соколов пытался покончить с собой несколько раз
16 дек
Петербургский суд оставил доцента СПбГУ Олега Соколова под арестом
16 дек
Городской суд Петербурга оставил в силе арест историка Олега Соколова
16 дек
Историк Соколов и аспирантка Ещенко собирались в ЗАГС за четыре дня до убийства
12 дек
«Много знала»: Ярый оппонент историка Соколова о причине убийства Ещенко
11 дек
Историк Соколов посвятит убитой аспирантке Ещенко книгу

Читайте также

+4° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Названы главные интимные страхи мужчин разных знаков зодиака

Последние новости

14:01
Протестующие пытаются ворваться в здание администрации президента Абхазии
13:57
Доцента СПбГУ Соколова вернули в СИЗО из центра психиатрии
13:45
«Трогает до глубины души»: Пользователи сети о фильме Федора Бондарчука «Вторжение»
13:32
Постпред Ирана при ООН отверг предложение США о сотрудничестве
13:22
Звезда фильма «Весна на Заречной улице» попал в больницу
13:12
Беременная Милла Йовович набрала вес и практически не занимается спортом

Сейчас читают

Губин или Родион Газманов? Гагарина показала 12-летнего сына
Гороскоп на 9 января: Луна в Близнецах сулит перемены в жизни
Святки и Степанов день. Как привлечь в дом деньги и чего нельзя делать 9 января

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]