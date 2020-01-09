Что осталось за кадром фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В российских кинотеатрах ажиотаж — по всей стране с невероятным успехом идет новый фантастический фильм Федора Бондарчука «Вторжение». Только за первую неделю проката лента обошла финальный эпизод голливудской киносаги «Звездные войны». Отечественный блокбастер уже посмотрели два миллиона зрителей. Столь масштабную фантастику в России еще не снимали.

Как готовилось «Вторжение» и что осталось за кадром, знает корреспондент Николай Никулин. Подробности в репортаже.

«Вторжение» — это первый российский фильм, в котором инопланетный корабль атакует Землю. И первый фильм, где пришельцы «вторгаются» именно в Москву.

Станция «Электрозаводская». В фильме «Вторжение» инопланетная атака начинается с масштабного наводнения, сначала этой станции метро. Затопленными оказываются все визитные карточки города — стадион «Олимпийский», Москва-сити, сталинские высотки. Сложные подводные и надводные съемки проводились в павильонах — как в Москве, так и в спецстудии в Будапеште.

«Такого опыта работы с таким количеством воды у нас еще не было. Вообще, любые физические симуляции — это довольно сложная работа, требующая больших ресурсов, и человеческих, и технических», — рассказывает супервайзер визуальных эффектов Арман Яхин.

Представьте только: актрисе Ирине Старшенбаум приходилось находиться в бассейне 15 часов за один съемочный день.

«Человеческий организм — совершенно непредсказуемый, удивительный инструмент. Потому что, когда нужно включиться актеру, выйти в кадр, то забываешь про все свои базовые потребности», — говорит Ирина Старшенбаум.

По сюжету, за ее героиней Юлей начинается охота. Ключевой моральный вопрос фильма: можно ли пожертвовать ее жизнью ради спасения всего человечества? Но любовь сильнее сухого расчета, этим и отличается человек: чувствами, эмоциями, умением сопереживать.

«Благодарность, принятие кого-то другого… Я же, по-прежнему, зеркало стараюсь поставить. Не инопланетяне, а мы. Это не герои Риналя Мухаметова, а это я и это вы», — объясняет режиссер фильма Федор Бондарчук.

Герои Александра Петрова, Риналя Мухаметова и Юрия Борисова по-разному любят, сопереживают, у каждого своей взгляд на то, как спасти Юлю. То же самое и с персонажем Олега Меньшикова — его отцовская забота навязчива. Юля может свободно вздохнуть лишь на учебе в МГУ, к слову, в главном здании и проводились съемки. Но и там с кафедры, как сюжетный слоган, звучат слова лектора: «Любовь нужна, чтобы преодолеть страх смерти».

Таких впечатляющих спецэффектов в отечественном кино еще не было. Да и Голливуду есть чему позавидовать: реалистичная компьютерная графика, динамичный сюжет, волнующие экшн-сцены. Например, погоню в Орликовом переулке снимали на восемь камер и коптер, двумя съемочными группами, перекрыв целый квартал на всю ночь. Для другой сцены погони еще недостроенный участок четвертого транспортного кольца специально заполнили автомобилями.

Москва стала новым городом в кино, куда вторглись пришельцы, и где они встретили, пожалуй, самое основательное сопротивление.