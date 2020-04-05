«Я очень счастлив»: звезда фильма «Вторжение» показал редкое фото дочери

Риналь Мухаметов опубликовал пост в Instagram в день рождения малышки.

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Фото, видео: Instagram @rinal_mukhametov

Тема:
Фильм Вторжение

Актер театра и кино Риналь Мухаметов, известный публике по роли пришельца Хэкона в фильмах «Притяжение» и «Вторжение», на своей странице в Instagram выложил редкий снимок дочери Эвии.

На снимке четырехлетняя малышка в шикарном платье и с разноцветными прядями волос стоит среди воздушных шаров. На голове именинницы красуется белый бантик.

«Это Эвия… Ей сегодня четыре года… Я ее папа… И я очень счастлив…», — написал под фотографией ребенка Риналь Мухаметов.

Instagram @rinal_mukhametov

Поклонники актера присоединились к поздравлениям и пожелали маленькой Эвии, а также ее родителям, всего наилучшего.

«Поздравляю Эвию и счастливых родителей! Будьте здоровы в своем счастье!»

«С днем рождения сладкую девочку! Счастливого и беззаботного детства»;

«Красивое имя и девочка чудесная. Желаю счастья и здоровья вашей малышке!»

«Какая прелесть! Эвия — просто чудо! Поздравляю от всей души вашу семью с таким чудесным праздником!»

«С днем рождения вашу доченьку, Риналь! Пусть растет здоровой и счастливой!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актеры «Вторжения» поучаствовали в блиц-баттле друг о друге.

Тема:
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