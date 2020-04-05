«Я очень счастлив»: звезда фильма «Вторжение» показал редкое фото дочери
Риналь Мухаметов опубликовал пост в Instagram в день рождения малышки.
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Ученые назвали главный признак заражения COVID-19
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @rinal_mukhametov
Актер театра и кино Риналь Мухаметов, известный публике по роли пришельца Хэкона в фильмах «Притяжение» и «Вторжение», на своей странице в Instagram выложил редкий снимок дочери Эвии.
На снимке четырехлетняя малышка в шикарном платье и с разноцветными прядями волос стоит среди воздушных шаров. На голове именинницы красуется белый бантик.
«Это Эвия… Ей сегодня четыре года… Я ее папа… И я очень счастлив…», — написал под фотографией ребенка Риналь Мухаметов.
Поклонники актера присоединились к поздравлениям и пожелали маленькой Эвии, а также ее родителям, всего наилучшего.
«Поздравляю Эвию и счастливых родителей! Будьте здоровы в своем счастье!»
«С днем рождения сладкую девочку! Счастливого и беззаботного детства»;
«Красивое имя и девочка чудесная. Желаю счастья и здоровья вашей малышке!»
«Какая прелесть! Эвия — просто чудо! Поздравляю от всей души вашу семью с таким чудесным праздником!»
«С днем рождения вашу доченьку, Риналь! Пусть растет здоровой и счастливой!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актеры «Вторжения» поучаствовали в блиц-баттле друг о друге.
- 20 янв
- Мединский отметил успехи российских фильмов на встрече с кинопроизводителями
- 11 янв
- Создатели «Вторжения» раскрыли секреты создания фильма
- 11 янв
- «Вторжение» Бондарчука диктует новые модные тренды — видео
- 11 янв
- «Космическая лихорадка» поглотила россиян после выхода «Вторжения»
- 10 янв
- «Такого уровня графики у нас еще не было»: кинокритик оценил «Вторжение»
- 10 янв
- Саундтрек к блокбастеру Федора Бондарчука «Вторжение» вышел на цифровых площадках
- 10 янв
- «Любопытно посмотреть!»: Дмитрий Дюжев о фильме Федора Бондарчука «Вторжение»
- 10 янв
- «Руки горели»: художница создала портрет героини «Вторжения» на одежде
- 10 янв
- Квест по мотивам фильма «Вторжение» появился в Санкт-Петербурге
- 10 янв
- Роскомнадзор вступил в борьбу с «пиратами» для защиты «Вторжения»
Читайте также
33%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?