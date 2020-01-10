Саундтрек к блокбастеру Федора Бондарчука «Вторжение» вышел на цифровых площадках

Саундтрек к новому фантастическому блокбастеру Федора Бондарчука «Вторжение» 10 января вышел на всех цифровых площадках. Автором музыки к фильму выступил один из основателей группировки «Ленинград» — композитор Игорь Вдовин. В активе музыканта также сотрудничество с Земфирой, группой «АукцЫон», работа над оформлением кинолент «Богиня. Как я полюбила», «Гарпастум», «Русалка», «Дуэлянт», «Селфи», «Мысленный волк» и музыка к театральным постановкам в МХТ имени Чехова.

По словам режиссера и продюсера Федора Бондарчука, Игорь Вдовин является композитором большого масштаба.

«Он рискует, выходит за рамки, по-настоящему творит. Его музыка для меня, в первую очередь непредсказуемость, объем, смысловая многослойность. Музыка Вдовина для „Вторжения“ — современное высказывание, опирающееся на русскую классическую школу», — сказал Федор Бондарчук.

Игорь Вдовин, в свою очередь, отметил, что во время работы над саундтреком к картине режиссер предоставил ему полную свободу в поиске музыкальных решений. Именно благодаря этому в музыке к блокбастеру много нестандартных для жанра action звуков и гармоний.

«Мы много экспериментировали с синтезаторами и „расстроенным“ звуком оркестра, а затем, со звукорежиссерами компании „Флайсаунд“ кропотливо вплели музыку в невероятно насыщенную звуковую партитуру фильма», — рассказал композитор.

Саундтрек к фильму «Вторжение» включает в себя 44 оригинальных симфонических и электронных композиций.

«Вторжение» — продолжение ленты Федора Бондарчука «Притяжение», вышедшей на экраны в 2017 году. Действие разворачивается спустя три года после событий оригинального фильма. По сюжету главная героиня Юлия (Ирина Старшенбаум) обретает суперспособности после контакта с пришельцем, а затем становится объектом секретных исследований военных. Однако ее способности интересуют еще и инопланетян, в связи с чем над Землей нависла угроза вторжения.

Фильм «Притяжение», в центре сюжета которого первый контакт землян с инопланетянами, собрал в прокате более одного миллиарда рублей при бюджете в 380 миллионов. Как и первую часть, «Вторжение» сняла кинокомпания Art Pictures Studio. При производстве сиквела поддержку оказывали «Национальная медиа группа» (НМГ) и Фонд кино.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Дмитрий Дюжев выразил намерение в ближайшее время посмотреть новый российский фантастический блокбастер Федора Бондарчука «Вторжение».