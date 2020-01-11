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«Вторжение» Бондарчука диктует новые модные тренды — видео

, 13:02 | Анастасия Игонина Видео 45

Повышенный интерес к фантастике и космосу сказался и на тенденциях сегодняшней уличной моды.

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Фото, видео: Кадр из кинофильма "Вторжение"; 5-tv.ru

Тема:
Фильм Вторжение 51

Возросшая популярность космической тематики после выхода на большой экран «Вторжения» Федора Бондарчука добралась и до модной индустрии. В последних фэшн-трендах, которые предлагают российские дизайнеры, четко прослеживаются отсылки к футуристике.

Один из наиболее актуальных оттенков — серебристый металлик, который напоминает обшивку межпланетного корабля.

«Этот цвет применяют в обуви, сумках, верхней одежде, пуховиках», — рассказывает художник по кинокостюмам Ирина Спорыхина.

Популярны стали и силуэты, напоминающие фрагменты скафандра — закрывающие лицо балаклавы, массивные кроссовки. В почете толстовки и худи с принтами, посвященными НЛО и космосу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «космическая лихорадка» поглотила россиян после выхода «Вторжения».

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