Возросшая популярность космической тематики после выхода на большой экран «Вторжения» Федора Бондарчука добралась и до модной индустрии. В последних фэшн-трендах, которые предлагают российские дизайнеры, четко прослеживаются отсылки к футуристике.

Один из наиболее актуальных оттенков — серебристый металлик, который напоминает обшивку межпланетного корабля.

«Этот цвет применяют в обуви, сумках, верхней одежде, пуховиках», — рассказывает художник по кинокостюмам Ирина Спорыхина.

Популярны стали и силуэты, напоминающие фрагменты скафандра — закрывающие лицо балаклавы, массивные кроссовки. В почете толстовки и худи с принтами, посвященными НЛО и космосу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «космическая лихорадка» поглотила россиян после выхода «Вторжения».