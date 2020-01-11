«Космическая лихорадка» поглотила россиян после выхода «Вторжения»

Россиян захватила «космическая лихорадка». После просмотра «Вторжения» поклонники фильма активно принялись создавать различные фан-арты по мотивам полюбившейся картины.

Вдохновленные сюжетом новой работы Федора Бондарчука таланты со всех уголков страны делятся своими работами в сети. Многие рисуют продолжение истории, показанной в «Притяжении» и «Вторжении» — таким, каким художники сами хотели бы его видеть.

«Перенести все, что творится у тебя в голове, на бумагу и посмотреть со стороны. Видимо, у меня так всегда, когда что-то очень нравится или впечатляет», — объясняет Николь Дьячук, создавшая несколько картин по мотивам блокбастера.

Впрочем, новая волна вдохновения с выходом «Вторжения» пришла не только к художникам — идеи появились и у кондитеров, которые пекут на заказ торты с изображениями героев киноновинки.

Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» вышел на российские экраны 1 января 2020 года и уже успел завоевать сердца зрителей, которые выражают свое восхищение картиной творчески. Ранее 5-tv.ru писал о том, что российская художница и фотограф создала одежду с портретом главной героини ленты.