«Такого уровня графики у нас еще не было»: кинокритик оценил «Вторжение»

Фильм Федора Бондарчука «Вторжение», который вышел на экраны 1 января, содержит в себе множество режиссерских решений и потрясающую компьютерную графику. Об этом заявил кинокритик Егор Москвитин в интервью 5-tv.ru.

Эксперт отметил игру исполнителя одной из главных ролей Олега Меньшикова, который «отыгрывает роль одной бровью». Также, открытием «Вторжения» кинокритик назвал актера Юрия Борисова, исполнившего роль второго плана. По словам Москвитина, он может составить конкуренцию Александру Петрову и Александру Палю.

«Можно констатировать рождение новой звезды», — прокомментировал эксперт игру актера.

Говоря о спецэффектах в блокбастере, Москвитин назвал «Вторжение» работой международного уровня и отметил прекрасную компьютерную графику, которой ранее не встречалось в отечественном кино.

«Фильм работает как аттракцион, потому что такого уровня компьютерной графики у нас еще не было», — добавил специалист.

Он также рассказал, что спецэффекты с потоками воды производят огромное впечатление на зрителя.

«Вторжение» — российский фантастический блокбастер Федора Бондарчука, продолжение кинокартины «Притяжение». Широкий прокат ленты в России начался 1 января 2020 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что художница создала портрет героини «Вторжения» на одежде.