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Создатели «Вторжения» раскрыли секреты создания фильма

, 14:20 | Анастасия Игонина Видео 33

На странице картины в Instagram команда, работавшая над «Вторжением», опубликовала видео со съемочной площадки.

Фото: Кадр из кинофильма "Вторжение"

Тема:
Фильм Вторжение 52

Создатели «Вторжения» показали, как снимался блокбастер. Пятиминутный фильм о фильме появился на странице картины в Instagram.

В кадре авторы ролика показали дружелюбную и непринужденную атмосферу, которая царила на площадке во время съемок: смех, шутки и добродушные беззлобные подколы коллег сопровождали процесс создания «Вторжения».

 
 
 
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Публикация от Фильм «Вторжение» (@invasion_film)

Не осталась незамеченной и тема масштабности работы, которую пришлось проделать ради выхода картины Федора Бондарчука — в видео показаны съемочные локации, массовка и актеры второго плана, сложное техническое сопровождение создания отдельных сцен.

Судя по реакции пользователей, ролик пришелся им по душе — меньше чем за сутки короткометражный фильм о фильме посмотрели более двух тысяч юзеров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «космическая лихорадка» поглотила россиян после выхода «Вторжения».

Тема:
Фильм Вторжение 52
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