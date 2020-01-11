Создатели «Вторжения» раскрыли секреты создания фильма

Создатели «Вторжения» показали, как снимался блокбастер. Пятиминутный фильм о фильме появился на странице картины в Instagram.

В кадре авторы ролика показали дружелюбную и непринужденную атмосферу, которая царила на площадке во время съемок: смех, шутки и добродушные беззлобные подколы коллег сопровождали процесс создания «Вторжения».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фильм «Вторжение» (@invasion_film) 10 Янв 2020 в 5:55 PST

Не осталась незамеченной и тема масштабности работы, которую пришлось проделать ради выхода картины Федора Бондарчука — в видео показаны съемочные локации, массовка и актеры второго плана, сложное техническое сопровождение создания отдельных сцен.

Судя по реакции пользователей, ролик пришелся им по душе — меньше чем за сутки короткометражный фильм о фильме посмотрели более двух тысяч юзеров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «космическая лихорадка» поглотила россиян после выхода «Вторжения».