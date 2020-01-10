«Любопытно посмотреть!»: Дмитрий Дюжев о фильме Федора Бондарчука «Вторжение»

Актер театра и кино Дмитрий Дюжев в беседе с 5-tv.ru выразил намерение в ближайшее время посмотреть новый российский фантастический блокбастер Федора Бондарчука «Вторжение».

По словам 41-летнего заслуженного артиста РФ, ему очень любопытно ознакомиться с работой своих коллег.

«Очень хочу сходить, конечно! Это наши коллеги производят такое большое компьютерное кино. Очень любопытно посмотреть на работу коллег», — сказал Дмитрий Дюжев.

«Вторжение» — сиквел киноистории Федора Бондарчука «Притяжение», вышедшей на экраны в 2017 году. Действие разворачивается спустя три года после событий оригинального фильма. По сюжету главная героиня Юлия (Ирина Старшенбаум) обретает суперспособности после контакта с пришельцем, а затем становится объектом секретных исследований военных. Однако ее способности интересуют еще и инопланетян, в связи с чем над Землей нависла угроза вторжения.

Фильм «Притяжение», в центре сюжета которого первый контакт землян с инопланетянами, собрал в прокате более одного миллиарда рублей при бюджете в 380 миллионов. Как и первую часть, «Вторжение» сняла кинокомпания Art Pictures Studio. При производстве сиквела поддержку оказывали «Национальная медиа группа» (НМГ) и Фонд кино.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что квест по мотивам фильма «Вторжение» появился в Петербурге.