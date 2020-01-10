  1. Пятый канал
  4. Квест по мотивам фильма «Вторжение» появился в Санкт-Петербурге

Квест по мотивам фильма «Вторжение» появился в Санкт-Петербурге

, 16:29 | Игорь Рязов Видео 47

Участникам квеста предстоит предотвратить самоликвидацию своего космического корабля.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Кадр из кинофильма "Вторжение"; 5-tv.ru

Тема:
Фильм Вторжение 45

Квест по мотивам фильма Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Санкт-Петербурге. Участникам предлагают перенестись в 2224 год и разобраться в ситуации на борту космического корабля.

«Ваш корабль совершает рейс на свою родную орбиту. Вы везете нечто биологически опасное. И вдруг на корабле включается режим самоликвидации. У вас есть ровно 60 минут на то, чтобы понять, что произошло, как это предотвратить и есть ли еще кто-нибудь на корабле», — объяснил суть задания ведущий.

Во время прохождения квеста участники столкнутся и с другими опасностями. Противостоять им помогут сотрудничество и взаимовыручка. Также помощь предоставит бортовой компьютер, к которому можно обращаться с вопросами.

Как сообщал 5-tv.ru, премьерный показ фильма Федора Бондарчука «Вторжение» состоялся 24 декабря 2019 года. В широкий прокат лента вышла 1 января 2020 года. Фильм тепло встретили в разных городах России.

Тема:
Фильм Вторжение 45
10 янв
Роскомнадзор вступил в борьбу с «пиратами» для защиты «Вторжения»
10 янв
Продолжение «Вторжения»: пришельцы-водяные, новый Иствуд и птица-шпион
10 янв
После просмотра «Вторжения» россияне массово заинтересовались фантастическими квестами
9 янв
Что осталось за кадром фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
9 янв
«Действительно новый уровень!» Продюсер Лободы осталась в восторге от «Вторжения»
9 янв
Тест: что вы знаете о «Вторжении»?
9 янв
Создатели «Вторжения» переснимут «Гостью из будущего»
9 янв
Фильм «Вторжение»: На экране и за кадром
9 янв
Пока вы отдыхали: Что произошло в мире в первые дни 2020 года?
9 янв
Кинокритик Никулин объяснил уникальность фильма «Вторжение»

Читайте также

-1° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.26
0.03 68.05
-0.01
Лунное затмение сулит неприятности четырем знакам зодиака

Последние новости

17:52
«Еще прекраснее, чем обычно»: Наоми Кэмпбелл показала белье в африканском стиле
17:37
Петербуржцам рассказали, зачем нужно снимать очки при звонке по мобильному
17:22
Разбившийся в Иране украинский Boeing был перегружен перед вылетом
17:15
Иранский пассажирский самолет вынужденно сел на острове Киш
17:09
«Кукусик мой заболел»: дочь Любови Толкалиной слегла с температурой
16:57
Первое в новом году лунное затмение смогут увидеть жители всей России

Сейчас читают

Лунное затмение сулит неприятности четырем знакам зодиака
Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга
Гороскоп на 10 января: Луна в Рыбах поможет приблизиться к цели

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]