Квест по мотивам фильма «Вторжение» появился в Санкт-Петербурге

Квест по мотивам фильма Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Санкт-Петербурге. Участникам предлагают перенестись в 2224 год и разобраться в ситуации на борту космического корабля.

«Ваш корабль совершает рейс на свою родную орбиту. Вы везете нечто биологически опасное. И вдруг на корабле включается режим самоликвидации. У вас есть ровно 60 минут на то, чтобы понять, что произошло, как это предотвратить и есть ли еще кто-нибудь на корабле», — объяснил суть задания ведущий.

Во время прохождения квеста участники столкнутся и с другими опасностями. Противостоять им помогут сотрудничество и взаимовыручка. Также помощь предоставит бортовой компьютер, к которому можно обращаться с вопросами.

Как сообщал 5-tv.ru, премьерный показ фильма Федора Бондарчука «Вторжение» состоялся 24 декабря 2019 года. В широкий прокат лента вышла 1 января 2020 года. Фильм тепло встретили в разных городах России.