«Руки горели»: художница создала портрет героини «Вторжения» на одежде

Художница создала портрет главной героини фильма «Вторжение» на рубашке. Результатом ручной работы женщина поделилась на своей странице в Instagram.

Фотограф по имени Вера выложила несколько снимков, на которых изображена рубашка в тонкую бело-голубую полоску. На нагрудном кармане художница изобразила портрет Ирины Старшенбаум — именно она исполнила главную роль в новой картине Федора Бондарчука.

«Дни летели, а руки горели», — пояснила появление своей работы Вера.

Instagram @starshenbaum

В тексте публикации художница отметила и саму актрису. Старшенбаум отметку не проигнорировала: в сторис аккаунта Ирины в Instagram появилась ссылка на фотографии рубашки. Звезда отметила, что такая роспись по ткани выглядит «круто».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Вторжение» Бондарчука обошло в российском прокате финал «Звездных войн».