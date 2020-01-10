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«Руки горели»: художница создала портрет героини «Вторжения» на одежде

, 18:31 | Анастасия Игонина Фото 50

Поклонница Ирины Старшенбаум поделилась снимками рубашки с изображением актрисы.

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Фото, видео: Instagram @starshenbaum, @sch_ambala_

Тема:
Фильм Вторжение 46

Художница создала портрет главной героини фильма «Вторжение» на рубашке. Результатом ручной работы женщина поделилась на своей странице в Instagram.

Фотограф по имени Вера выложила несколько снимков, на которых изображена рубашка в тонкую бело-голубую полоску. На нагрудном кармане художница изобразила портрет Ирины Старшенбаум — именно она исполнила главную роль в новой картине Федора Бондарчука.

«Дни летели, а руки горели», — пояснила появление своей работы Вера.

Instagram @starshenbaum

В тексте публикации художница отметила и саму актрису. Старшенбаум отметку не проигнорировала: в сторис аккаунта Ирины в Instagram появилась ссылка на фотографии рубашки. Звезда отметила, что такая роспись по ткани выглядит «круто».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Вторжение» Бондарчука обошло в российском прокате финал «Звездных войн».

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