  1. Пятый канал
  4. СНБО Украины назвало основные версии авиакатастрофы Boeing-737 под Тегераном

СНБО Украины назвало основные версии авиакатастрофы Boeing-737 под Тегераном

, 12:55 | Василий Заика Видео 255

Помимо прочего, рассматриваются версии взрыва внутри лайнера в результате теракта, столкновения самолета с БПЛА, разрушения и взрыва двигателя по техническим причинам.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Reuters / Nazanin Tabatabaee

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 51

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назвал четыре основные версии авиакатастрофы в Иране. В числе прочих рассматривается вероятность попадания в Boeing-737 ракеты российского зенитно-ракетного комплекса «Тор». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление секретаря ведомства Алексея Данилова.

«Сегодня ночью, согласно решению президента Украины Владимира Зеленского, государственная комиссия по расследованию катастрофы Boeing компании МАУ прибыла в Тегеран. В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана. Изучаются различные версии внезапного падения самолета», — сказал Алексей Данилов.

Секретарь СНБО Украины отметил, что в качестве прочих основных версий авиакатастрофы рассматриваются: взрыв внутри воздушного судна в следствие теракта, а также столкновение самолета с беспилотным летательным аппаратом и взрыв двигателя по техническим причинам.

Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Воздушное судно выполняло рейс в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту самолета по разным данным находились 176 человек, включая членов экипажа. В результате катастрофы никто не выжил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СНБО Украины не исключает версию теракта при крушении самолета в Иране.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 51
9 янв
СНБО Украины не исключает версию теракта при крушении самолета в Иране
9 янв
Глава МИД Израиля выразил соболезнования после крушения Boeing в Иране
9 янв
Зеленский пообещал тщательное расследование крушения украинского самолета в Иране
9 янв
Разбившийся украинский Boeing-737 загорелся в воздухе
9 янв
Украинский Boeing-737 после обнаружения проблемы пытался вернуться в аэропорт вылета
9 янв
Владимир Зеленский объявил 9 января на Украине днем траура
9 янв
Российские авиакомпании подготовили альтернативные маршруты полетов в обход Ирана и Ирака
9 янв
Австралийская авиакомпания Qantas изменит маршрут рейса в обход Ирана и Ирака
9 янв
Момент падения украинского Boeing 737-800 попал в объектив камеры наблюдения
9 янв
Западные спецслужбы склоняются к одной версии катастрофы Boeing 737 в Иране

Читайте также

+4° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Названы главные интимные страхи мужчин разных знаков зодиака

Последние новости

14:01
Протестующие пытаются ворваться в здание администрации президента Абхазии
13:57
Доцента СПбГУ Соколова вернули в СИЗО из центра психиатрии
13:45
«Трогает до глубины души»: Пользователи сети о фильме Федора Бондарчука «Вторжение»
13:32
Постпред Ирана при ООН отверг предложение США о сотрудничестве
13:22
Звезда фильма «Весна на Заречной улице» попал в больницу
13:12
Беременная Милла Йовович набрала вес и практически не занимается спортом

Сейчас читают

Губин или Родион Газманов? Гагарина показала 12-летнего сына
Гороскоп на 9 января: Луна в Близнецах сулит перемены в жизни
Святки и Степанов день. Как привлечь в дом деньги и чего нельзя делать 9 января

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]