СНБО Украины назвало основные версии авиакатастрофы Boeing-737 под Тегераном

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назвал четыре основные версии авиакатастрофы в Иране. В числе прочих рассматривается вероятность попадания в Boeing-737 ракеты российского зенитно-ракетного комплекса «Тор». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление секретаря ведомства Алексея Данилова.

«Сегодня ночью, согласно решению президента Украины Владимира Зеленского, государственная комиссия по расследованию катастрофы Boeing компании МАУ прибыла в Тегеран. В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана. Изучаются различные версии внезапного падения самолета», — сказал Алексей Данилов.

Секретарь СНБО Украины отметил, что в качестве прочих основных версий авиакатастрофы рассматриваются: взрыв внутри воздушного судна в следствие теракта, а также столкновение самолета с беспилотным летательным аппаратом и взрыв двигателя по техническим причинам.

Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Воздушное судно выполняло рейс в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту самолета по разным данным находились 176 человек, включая членов экипажа. В результате катастрофы никто не выжил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СНБО Украины не исключает версию теракта при крушении самолета в Иране.