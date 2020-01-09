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Зеленский пообещал тщательное расследование крушения украинского самолета в Иране

, 10:00 | Игорь Рязов Видео 79

Президент Незалежной намерен позвонить иранскому коллеге, чтобы обсудить сотрудничество с украинскими экспертами для установления причин авиакатастрофы.

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Фото, видео: РИА Новости / Стрингер; Reuters

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 48

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал гражданам страны провести тщательное и независимое расследование крушения самолета Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ в Иране.

«Приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Для этого будет проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права», — сказал глава украинского государства в обращении к гражданам.

Он выразил надежду на то, что украинские специалисты будут подключены к работе комиссии по расследованию авиакатастрофы. Ночью 9 января они прибыли с этой целью в Иран. Зеленский добавил, что киевские эксперты проведут идентификацию и репатриацию погибших украинцев.

«Сегодня (9 января — Прим. ред) я проведу телефонный разговор с президентом Ирана по усилению сотрудничества с украинской стороной для установления истины», — отметил президент.

Зеленский также призвал присоединиться к расследованию Канаду. Граждан Украины он попросил воздержаться от поездок в Иран, а также спекуляций и «теорий заговора» на тему катастрофы.

Украинский Boeing 737-800 разбился в ночь на 8 января. Это произошло через несколько часов после того, как Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке. Ряд мировых авиакомпаний полностью отменили рейсы в Иран до выяснения обстоятельств крушения самолета.

Ранее 5-tv.ru сообщал о реакции посольства Украины в Иране на крушение самолета. В изначальной публикации на сайте диппредставительства говорилось, что Boeing 737-800, вероятно, разбился из-за проблем с двигателем. При этом утверждалось, что версия теракта исключена. Позже слова об исключении теракта из сообщения исчезли.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 48
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