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Иран пригласил США расследовать крушение украинского Boeing

, 4:25 | Ниса Мурзанаева Внимание: шокирующие кадры! 105

Авиакатастрофа унесла жизни 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

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Фото, видео: Reuters

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 66

Иран пригласили США для участия в расследовании крушения украинского Boeing 737-800. К изучению материалов дела присоединится Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB), сообщает РИА Новости.

NTSB получил официальное уведомление от иранского Совета по расследованиям авиационных происшествий Организации гражданской авиации. Американское ведомство выделило аккредитованного представителя для расследования крушения самолета.

Подчеркивается, что основную роль в расследовании будут выполнять авиавласти Ирана. В связи с чем, NTSB просит адресовать все вопросы по поводу авиакатастрофы иранскому ведомству.

Пассажирский лайнер Boeing 737-800 потерпел крушение 8 января почти сразу после вылета из тегеранского аэропорта в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети появилось видео, снятое за секунду до падения Boeing в Иране.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 66
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