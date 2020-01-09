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Видео, снятое за секунду до падения Boeing в Иране, появилось в сети

, 21:59 | Нюра Незванова Видео 457

На кадрах предположительно зафиксированы последние секунды до крушения украинского самолета в Тегеране.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Soeren Stache; T.me/PS752

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 62

Видео, предположительно снятое буквально за секунду до крушения Boeing 737 в Иране, появилось в сети.

Трагедия произошла рано утром 8 января — Boeing 737 рухнул через две минуты после взлета. На кадрах видна яркая вспышка и слышен громкий хлопок. В результате авиакатастрофы погибли 180 человек — все, кто находился на борту.

Среди них были граждане Украины, Афганистана, Германии, Ирана и Канады.

В настоящий момент выдвинуто несколько версий произошедшего. Первоначально сообщалось, что на борту лайнера авиакомпании «Международных авиалиний Украины» случилась некая техническая неисправность.

Однако в американской прессе со ссылкой на источник сообщили, что самолет был сбит иранской ракетой. Иран эту версию отвергает.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 62
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