Актриса Бочкарева признала, что хранила кокаин

Наталья Бочкарева признала хранение наркотических веществ и попросила назначить ей штраф, прекратив уголовное дело. Об этом стало известно 10 января.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, актриса выступала с подобным ходатайством еще в начале расследования дела.

«И следствие с ним согласилось, потому что она ранее не судима, вину признала, характеризуется положительно, а преступление относится к категории небольшой тяжести», — отмечает инсайдер.

Информацию о том, что представители Бочкаревой просят остановиться на штрафе, подтвердили и в Преображенском суде Москвы, который рассматривает дело звезды ситкома «Счастливы вместе».

28 сентября 2019 года сотрудники ДПС остановили на улице Стромынка Cadillac, которым управляла Наталья Бочкарева. Во время общения с инспекторами ДПС она заметно нервничала. Отмечается, что во время досмотра у актрисы был найден пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма. Исследование показало, что в состав вещества входит кокаин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Бочкарева намерена помочь наркозависимым.