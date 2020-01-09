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  4. В отношении актрисы Бочкаревой прекращено уголовное дело о хранении кокаина

В отношении актрисы Бочкаревой прекращено уголовное дело о хранении кокаина

, 16:51 | Марина Неруцких Срочная новость 676

Преображенский суд Москвы принял решение оштрафовать актрису театра и кино.

Фото: Instagram @natalia_bochkareva_official

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином 51

Следствие прекратило уголовное преследование в отношении актрисы Натальи Бочкаревой, задержанной осенью прошлого года с кокаином. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Преображенского суда Москвы, было принято решение оштрафовать актрису театра и кино.

«В Преображенский районный суд Москвы 9 января 2020 года поступило уголовное дело в отношении Бочкаревой Натальи Владимировны с постановлением органов предварительного расследования о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Дата судебного заседания по рассмотрению данного постановления пока не известна», — цитирует агентство свой источник.

Наталью Бочкареву задержали 28 сентября. Сотрудники ГИБДД остановили Cadillac артистки для проверки документов, однако звезда вела себя подозрительно и излишне нервничала. Владелице авто предложили пройти медосвидетельствование, но она отказалась. При досмотре у знаменитости обнаружили порошкообразное вещество, содержащее наркотическое средство — кокаин.

В настоящий момент звезда «Счастливы вместе» находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За отказ пройти медосвидетельствование актрису лишили прав на 1,8 года и назначили ей административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином 51
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