В отношении актрисы Бочкаревой прекращено уголовное дело о хранении кокаина

Следствие прекратило уголовное преследование в отношении актрисы Натальи Бочкаревой, задержанной осенью прошлого года с кокаином. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Преображенского суда Москвы, было принято решение оштрафовать актрису театра и кино.

«В Преображенский районный суд Москвы 9 января 2020 года поступило уголовное дело в отношении Бочкаревой Натальи Владимировны с постановлением органов предварительного расследования о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Дата судебного заседания по рассмотрению данного постановления пока не известна», — цитирует агентство свой источник.

Наталью Бочкареву задержали 28 сентября. Сотрудники ГИБДД остановили Cadillac артистки для проверки документов, однако звезда вела себя подозрительно и излишне нервничала. Владелице авто предложили пройти медосвидетельствование, но она отказалась. При досмотре у знаменитости обнаружили порошкообразное вещество, содержащее наркотическое средство — кокаин.

В настоящий момент звезда «Счастливы вместе» находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За отказ пройти медосвидетельствование актрису лишили прав на 1,8 года и назначили ей административный штраф в размере 30 тысяч рублей.