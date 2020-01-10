Киев будет требовать наказания виновных в крушении Boeing-737 под Тегераном. Об этом заявил глава МИД Незалежной Вадим Пристайко, передает ТАСС. Кроме того, по словам главы внешнеполитического ведомства Незалежной, Украина будет настаивать на компенсации, если выяснится, что гражданское судно было сбито.
Украина будет требовать наказания виновных в крушении своего лайнера
Сегодня, 19:39 | Марина Неруцких Мировые новости Срочная новость 25
Об этом заявил глава МИД Незалежной Вадим Пристайко.
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