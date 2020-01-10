Украина будет требовать наказания виновных в крушении своего лайнера

Киев будет требовать наказания виновных в крушении Boeing-737 под Тегераном. Об этом заявил глава МИД Незалежной Вадим Пристайко, передает ТАСС. Кроме того, по словам главы внешнеполитического ведомства Незалежной, Украина будет настаивать на компенсации, если выяснится, что гражданское судно было сбито.